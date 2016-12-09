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Порошенко уволил председателя Славянской РГА, которому выразили недоверие

Пятница, 9 декабря 2016, 20:55

Президент Петр Порошенко уволил Олега Власова с должности председателя Славянской районной государственной администрации Донецкой области.

Соответствующее распоряжение размещено на сайте главы государства.

Согласно информации, Власова уволили в соответствии с частью 9 статьи 118 Конституции Украины (возможность выражения недоверия главе горадминистрации).

Как известно, внеочередная сессия Славянского районного совета вынесла недоверие руководителю РГА Олегу Власову 7 ноября.

Темы: Порошенкокадры
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