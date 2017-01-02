В Киеве шествие в честь дня рождения Бандеры прошло без нарушений

Конфликтов во время шествия в честь дня рождения Степана Бандеры в Киеве зафиксировано не было.

Об этом сообщает полиция Киева.

"Массовые мероприятия по случаю 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры в столице охраняли 700 правоохранителей, из которых - 250 военнослужащих Национальной гвардии. По завершению мероприятиягрубых нарушений общественного порядка не зарегистрировано", - говорится в заявлении.

Всего в акции приняли участие около 800 человек.

Напомним, 1 января в Киеве прошло традиционное факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры.