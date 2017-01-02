Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новый генсек ООН выразил желание сделать 2017-й годом мира

Понедельник, 2 января 2017, 01:50

Антониу Гутерриш, который с 1 января вступил в должность генерального секретаря ООН, выразил желание сделать 2017-й годом мира.

Об этом он заявил в своем первом послании к международному сообществу, передает "Радио Свобода".

"Я призываю вас в этот Новый год вместе со мной дать общий новогодний обет: давайте поставим на первое место вопрос достижения мира. Пусть 2017-й год станет для всех нас - простых граждан, правительств, руководителей - годом борьбы за преодоление наших разногласий. Давайте проявлять солидарность и сочувствие в повседневной жизни и налаживать диалог на основе уважительного отношения друг к другу, несмотря на различия в политических подходах", - заявил Гутерриш.

Он добавил, что будет прилагать усилия, для решения проблем людей, которые стали заложниками войн и конфликтов в таких странах, как Сирия, Южный Судан, Йемен, Бурунди.

"В этих войнах нет победителя, есть только проигравшие", - сказал глава ООН.

67-летний португалец Антонио Гутерриш был премьер-министром Португалии с 1995 по 2002 год, с 2005 до 2015 занимал должность Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Государственным советником Португалии он стал в апреле 2016 года. На посту генерального секретаря ООН Гутерриш будет находиться до 31 декабря 2021 года. На этом посту он сменил корейца Пан Ги Муна.

Темы: ООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
ООН
Bloomberg: Зеленский может приехать в Нью-Йорк и представить "формулу мира" в ООН
Мы не можем допустить, чтобы война в Украине продолжалась еще 500 дней – Британия в ООН
Зеленский обсудил с генсеком ООН восстановление продовольственной безопасности
Последние новости
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
Все новости...
Реклама: