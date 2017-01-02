На Донбассе задержан мужчина, который пытался вывезти боеприпасы

На железнодорожном вокзале Мариуполя задержан мужчина, в рюкзаке у которого были боеприпасы.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

"Первая попытка вывезти за пределы Мариуполя боеприпасы зафиксирована уже 1 января нового 2017 года. Объектом осмотра правоохранителей стал 19-летний пассажир с рюкзаком, в котором среди личных вещей парень прятал 30 патронов калибром 5,45 миллиметров. Пояснение традиционное и уже привычное для нарядов полиции - нашел и забыл выложить", - говорится в сообщении.

Патроны изъяты.

Решается вопрос о привлечении их владельца к уголовной ответственности за нелегальное их хранение (ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины).