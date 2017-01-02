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Флот РФ получит реактивные системы залпового огня "Удав" и "Запад"

Понедельник, 2 января 2017, 05:02

Военно-морской флот России вновь начнет получать реактивные системы залпового огня "Удав" и "Запад".

Об этом сообщил глава российского предприятия "НПО СПЛАВ" Владимир Лепин, пишут "Известия".

"На "СПЛАВе" спустя почти 20 лет возродили производство РСЗО для Военно-морского флота - комплексы "Удав" и "Запад", - сказал он.

Реактивный комплекс противоторпедной защиты кораблей "Удав-1М" создан для поражения и отведения атакующих корабль ракет. Кроме того, он способен поражать и подводные лодки. Калибр – 300 мм, максимальная дальность стрельбы – до 300 м.

Ракетный противолодочный комплекс РПК-8 "Запад" предназначен для защиты надводных кораблей от подводных лодок, а также для поражения идущих на корабль торпед и подводных диверсантов. Калибр РГБ – 213 мм, дальность действия – 400–4300 м.

Темы: Росcия
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