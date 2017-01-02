АТО: четверо военных ранены

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, четверо получили ранения.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в понедельник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военных не было, четверо наших бойцов получили ранения", - сказал он.

Мотузяник также сообщил, что на Луганском направлении обстрелы были только в новогоднюю ночь, до рассвета, без применения тяжелого вооружения.

На Донецком направлении 1 января состоялось 9 вражеских провокаций, 1 с применением тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении за сутки зафиксировано 26 обстрелов, из которых 11 с тяжелого вооружения.

Украинская правда