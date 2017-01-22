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Воскресенье, 22 января 2017, 20:48

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что предупрежденное СБУ покушение на нардепа Антона Геращенко является элементом цепи ряда преступлений, образующих систему с центром за пределами Украины.

Об этом Аваков заявил 22 января.

"Покушение на Антона Геращенко, которое предотвратила СБУ - элемент в цепи ряда преступлений, образующих систему с центром влияния вне Украины. Нацполиция и СБУ располагают фактами и материалами расследований по еще целому ряду эпизодов, как совершенных, так и предупрежденных убийств, разработанных преступниками за похожей схеме, в том числе и резонансных", - заявил глава МВД.

Аваков отметил, что задержанные киллеры "продолжают цепь задержаний последнего времени подосланных киллеров по ряду дел, которые разрабатываются Национальной полицией".

По словам главы МВД, вопрос об обнародовании этих материалов в настоящее время обсуждается в органах расследования.

Как известно, 21 января глава СБУ Василий Грицак сообщил, что Служба безопасности предупредила в Киеве покушение на народного депутата, который планировалось осуществить при кураторстве российских спецслужб. Исполнители покушения были задержаны с приведенным в готовность самодельным взрывным устройством вблизи жилья нардепа.

По словам Грицака, предварительно, покушение на жизнь нардепа готовилось в связи с его общественной или государственной деятельностью. 

Позже стало известно, что нардеп, на которого планировалось покушение - представитель "Народного фронта", советник главы МВД Антон Геращенко. Сам Геращенко сообщил, что Шевченковский райсуд Киева арестовал двух подозреваемых по делу о покушении на 2 месяца, без права внесения залога.

Украинская правда 

Темы: АваковГеращенкоРосcияСБУ
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