В штабе АТО сообщили о гибели двух военных
Вторник, 3 января 2017, 01:15
В одной из воинских частей вблизи Марьинки Донецкой области в результате неосторожного обращения с оружием погибли двое бойцов, еще двое получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"2 января 2017 в результате нарушения правил обращения с оружием в одной из воинских частей в зоне проведения АТО, вблизи Марьинки, погибли двое военнослужащих и еще двое получили ранения", - говорится в сообщении.
Сообщается, что по факту происшествия проводится следствие