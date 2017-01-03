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В штабе АТО сообщили о гибели двух военных

Вторник, 3 января 2017, 01:15
В штабе АТО сообщили о гибели двух военных

В одной из воинских частей вблизи Марьинки Донецкой области в результате неосторожного обращения с оружием погибли двое бойцов, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"2 января 2017 в результате нарушения правил обращения с оружием в одной из воинских частей в зоне проведения АТО, вблизи Марьинки, погибли двое военнослужащих и еще двое получили ранения", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по факту происшествия проводится следствие

Темы: ДонбассАТОВооруженные силы
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