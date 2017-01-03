Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд вновь рассмотрит ходатайство об аресте Курченко

Вторник, 3 января 2017, 05:47
Суд вновь рассмотрит ходатайство об аресте Курченко

Печерский районный суд Киева сегодня рассмотрит ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения для владельца "Восточно-европейской топливно-энергетической компании" (ВЕТЭК) Сергея Курченко.

Об этом написал адвокат Юрий Сухов в facebook.

"Завтра (3 января - Ред) в Печерском суде начинается эпопея избрания в третий раз меры пресечения в виде ареста в отношении Курченко С.В.", - написал он.

Как сообщалось, 28 декабря апелляционный суд Киева отменил разрешение на задержание и арест Курченка.

Как известно, 22 марта прошлого года Генпрокуратура объявила украинскому олигарху-беглецу Сергей Курченко подозрение за совершение преступлений в банковской сфере.

Ранее ГПУ объявила подозрение Курченко по делу хищения имущества государственного предприятия ПАО "Укргазвыдобування".

В мае суд по ходатайству старшего следователя Генпрокуратуры арестовал имущество Сергея Курченко.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Курченкосуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Курченко
Зеленский ввел в действие санкции против Януковича, Дерипаски и Курченко
Зеленский и Шефир пытались незаконно вывести активы из банка Курченко – "Схемы"
Кому достались "семейные" сокровища Януковича. Часть 4. Медиахолдинг Курченко
Последние новости
03:35
Из-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
Все новости...
Реклама: