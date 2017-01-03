НБУ снизил до 50 тысяч гривен расчеты наличными

Национальный банк Украины анонсирует снижение с 4 января предельной суммы расчетов наличными с участием физических лиц со 150 тысяч гривен до 50 тысяч гривен.

Об этом говорится в постановлении правления НБУ № 407, передает пресс-служба регулятора.

Так постановлением предусмотрена предельная сумма расчетов наличными между физическим лицом и предприятием в течение одного дня в размере 50 тысяч гривен, а также физических лиц между собой по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному удостоверению, в размере 50 тысяч гривен.

Физические лица имеют право осуществлять расчеты на сумму, превышающую 50 тысяч гривен, путем перечисления средств с текущего счета на текущий счет, внесения и/или перечисления средств на текущие счета.

Безналичные расчеты могут осуществляться без каких-либо ограничений и банки обязаны обеспечить безналичные перечисления по требованию клиентов в полном объеме.

В то же время предельная сумма наличных расчетов предприятий (предпринимателей) между собой в течение одного дня остается неизменной и составляет 10 тысяч гривен.

"Национальный банк отмечает, что установление предельной суммы расчетов наличными на уровне 50 тысяч гривен не нанесет неудобств гражданам и не затронет ежедневных покупок населения, поскольку будет касаться только крупных покупок", - говорится в сообщении.

"Решение Национального банка по этому вопросу полностью соответствует международному опыту - многие европейские государства (Франция, Бельгия, Португалия, Италия, Испания, Греция) установили предельные суммы наличных расчетов, другие страны также планируют ввести аналогичные нормы", - сообщает НБУ.

Контроль за соблюдением порядка проведения наличных расчетов за товары (услуги) в соответствии с Налоговым кодексом будут осуществлять органы Государственной фискальной службы Украины.

"Установление предельной суммы расчетов наличными с участием физических лиц на уровне 50 тысяч гривен будет способствовать: обеспечению стабильных поступлений наличности в банковской системе и ускорению ее обращения; сужению сферы использования наличных и ускорению развития безналичного сегмента", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Комплексной программой развития финансового сектора Украины до 2020 года предусмотрено постепенное снижение уровня наличных в экономике в 2020 году до 12% (в 2014 году этот показатель составлял 18,1%, а по результатам 2015 уменьшился до 14,6%).

Экономическая правда