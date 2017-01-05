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Маккейн назвал кибератаки РФ "актом войны"

Четверг, 5 января 2017, 01:11

Кибератаки со стороны России на политические организации США с целью повлиять на президентские выборы  были "актом войны".

Такое заявление сделал сенатор Джон Маккейн, пишет DW.com.

"Если вы пытаетесь разрушить фундамент демократии, вы разрушаете нацию", - добавил он.

Маккейн уточнил, что он не имеет в виду нечто вроде "ядерной атаки".

"Я говорю о том, что атака на фундаментальную структуру нации... это является актом войны", - сказал американский политик.

При этом избранный президент США Дональд Трамп в очередной раз подверг сомнению работу американских спецслужб в отношении кибератак.

Трамп на своей странице в Twitter назвал "очень странным" то, что брифинг, во время которого должны были сообщить подробности хакерских атак, был отложен до пятницы. Политик предположил, что спецслужбам требуется больше времени для сбора доказательств.

Темы: СШАРосcияхакерыТрамп
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