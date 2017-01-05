Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коболев: Субсидии могут монетизировать уже в апреле

Четверг, 5 января 2017, 04:58
Коболев: Субсидии могут монетизировать уже в апреле

Монетизированная версия субсидий может заработать уже в апреле 2017 года.

Такой прогноз "5 каналу" озвучил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает Укринформ.

Речь идет о возвращении средств, которые украинские семьи смогли сэкономить на коммунальных. Сейчас в правительстве разрабатывают механизм расчета по субсидии и дальнейшего перевода средств со спецсчетов на собственные счета потребителей.

"Если потребителю было начислено 100 гривен, а он использовал 80. И по моему глубокому убеждению, и это подтверждает международная практика, остаток 20 грн должен быть передан этому потребителю - как бонус за то, что он использовал меньше энергии, он сэкономил. Потребители, и здесь как раз мы делаем анализ, или компании теплокоммунэнерго просто перестали уменьшать потребление газа при повышении температуры. Это очень угрожающая тенденция, указывающая на то, что уменьшены стимулы для экономии и эти стимулы надо возвращать", - заявил глава" Нафтогаза ".

Ранее Коболев рассказал, что монетизация субсидий, которые получает население Украины от государства на покрытие расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, позволит запустить рынок газа для населения, в результате чего потребители смогут выбирать для себя поставщика газа.

Темы: субсидиигаз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
субсидии
Минсоцполитики хочет облегчить назначение субсидий на коммуналку для ВПЛ
В правительстве не ожидают увеличения количества получателей субсидий из-за войны
У Зеленского допускают запуск программы "еСубсидии" по аналогии с "єПідтримкою"
Последние новости
03:35
Из-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
Все новости...
Реклама: