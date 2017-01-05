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Руководителям школ и больниц не придется заполнять e-декларации

Четверг, 5 января 2017, 09:02

Директоры общеобразовательных средних школ освобождены от обязательства заполнять электронные декларации о доходах.

Об этом говорится в заключительных положениях закона "О Высшем совете правосудия", вступившем в силу 5 января, сообщают "Українські новини".

Согласно ему, норма об обязательном заполнении электронных деклараций не распространяется на должностных лиц учреждений и организаций, осуществляющих основную деятельность в сфере социального обслуживания населения, социальной и профессиональной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, социальной защиты ветеранов войны и участников антитеррористической операции.

Также освобождены от электронного декларирования руководители учреждений здравоохранения, кроме руководителей учреждений здравоохранения центрального, областного, районного, городского (городов областного значения, городов Киева и Севастополя) уровня.

Кроме того, отменена необходимость заполнять электронные деклараций для руководителей учреждений образования (кроме руководителей вузов и их заместителей), науки (кроме президента Национальной академии наук Украины и национальных отраслевых академий наук, первых вице-президентов, вице-президентов и главных ученых секретарей НАНУ и национальных отраслевых академий наук, других членов президиума НАНУ и президиумов национальных отраслевых академий наук).

Освобождены от обязанности заполнять электронные декларации руководители заведений культуры, искусств, восстановления и сохранения национальной памяти, физической культуры, спорта и национально-патриотического воспитания.

Ранее госпредприятие "Украинские специальные системы" предупреждало о невозможности обеспечить стабильную работу системы электронного декларирования с 1 января 2017 года.

Темы: декларациизаконодательство
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