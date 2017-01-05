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До 9 января прогнозируют вьюги, заносы, гололедицу и лавины

Четверг, 5 января 2017, 10:34
До 9 января прогнозируют вьюги, заносы, гололедицу и лавины

Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий, в частности о снижении температуры.

Об этом, ссылаясь на данные Гидрометцентра, сообщает в четверг пресс-центр ГСЧС.

"В результате перемещения в Украину активного циклона с Черного моря в течение 6-8 января 2017 года на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской, восточных районов Винницкой областей ожидаются сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой 25-30 см", - говорится в сообщении.

В Одесской и Николаевской областях до 35 см, сильные продолжительные метели, снежные заносы, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской областях гололед на проводах, деревьях и дорогах.

В Киеве снега прибавится на 10-15 см, ожидается снижение минимальной температуры до 15-18º.

В то же время, по прогнозам синоптиков, 9 января 2017 года ожидается ослабление и прекращение опасных явлений.

В западных и северных областях резкое понижение температуры воздуха до 11-16º, в Карпатах и Прикарпатье до 20-25º мороза.

Кроме того, 5-6 января в горах Львовской области и в высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей сохраняется значительный (III) уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатья существует угроза оползней снега на дороги.

5 января в западных, Донецкой, Луганской, Запорожской областях и в Крыму порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с. На дорогах страны гололедица.

Темы: погода
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