Гройсман: Я не сова и не жаворонок, я – "нон-стоп"

Премьер-министр Владимир Гройсман говорит, что не имеет выходных.



Об этом он сказал в интервью изданию "Укринформ".



Относительно своего рабочего графика Гройсман рассказал следующее:



"Сплю по-разному, в зависимости от того, когда заканчивается рабочий день. А закончиться он может и в первом часу ночи, и во втором, а то и в три".



На вопрос, кем является премьер, "совой" или "жаворонком" он ответил следующим образом:



"Я "нон-стоп". Конечно, потом, в зависимости от того, когда завершились предыдущие сутки, если завершаю в 3 часа ночи, могу начать не в 9, а в 10 часов следующий рабочий день. Но иногда, если необходимо, снова в 8. Так, тоже бывает – вернулся ближе к рассвету, но в 8 должен быть на работе. Сам себя корректируешь, поэтому нет рабочих или выходных. Постоянно рабочий день. Поэтому трудно "переключаться", как вы говорите, но пока так", – сказал премьер.



Также Гройсман признался, что хотел бы больше времени уделять спорту.



"Сейчас – мало. Конечно, надо было бы какую-то часть времени выкраивать на спорт, я это чувствую. Но пока не получается. Нормализуем ситуацию в стране, войдем в нормальный режим, все будет хорошо, тогда можно будет находить больше возможностей, чтобы держать себя в форме", – сказал он.