Матиос: Военная прокуратура в 2016 году направила в суд 285 дел о коррупции

В 2016 году следователи военной прокуратуры направили в суд 285 обвинительных актов в отношении 329 человек в рамках производств о коррупции.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военной прокурор Анатолий Матиос.



"Всеми следователями военной прокуратуры (144 военных следователя – не путать с 500 детективами НАБУ), кроме других более 3 тыс. расследованных и направленных в суд производств, за весь 2016 в суд направлено 285 обвинительных актов по факту получения или предоставления неправомерной выгоды в отношении 329 человек", - заявил он.

Также Матиос сообщил, что в 2016 году суды вынесли 131 обвинительный приговор, в результате чего были осуждены 135 человек.