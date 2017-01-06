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Матиос: Военная прокуратура в 2016 году направила в суд 285 дел о коррупции

Пятница, 6 января 2017, 00:14
Матиос: Военная прокуратура в 2016 году направила в суд 285 дел о коррупции

В 2016 году следователи военной прокуратуры направили в суд 285 обвинительных актов в отношении 329 человек в рамках производств о коррупции.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военной прокурор Анатолий Матиос.

"Всеми следователями военной прокуратуры (144 военных следователя – не путать с 500 детективами НАБУ), кроме других более 3 тыс. расследованных и направленных в суд производств, за весь 2016 в суд направлено 285 обвинительных актов по факту получения или предоставления неправомерной выгоды в отношении 329 человек", - заявил он.

Также Матиос сообщил, что в 2016 году суды вынесли 131 обвинительный приговор, в результате чего были осуждены 135 человек.

Темы: Матиоспрокуратура
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