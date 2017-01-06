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СМИ: Байден в январе может посетить Украину

Пятница, 6 января 2017, 02:45
СМИ: Байден в январе может посетить Украину

Вице-президент США Джо Байден планирует посетить Украину 15 января.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

"Ориентировочная дата визита Байдена в Киев - 15 января", - сказал собеседник.

Других подробностей визита вице-президента США он не сообщил.

Как известно, в ноябре прошлого года на сайте Кабмина появилась новость о предстоящем визите Байдена в Киев. Однако через некоторое время эта информация была удалена с сайта.

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Темы: СШАУкраина
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