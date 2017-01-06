СМИ: Байден в январе может посетить Украину
Пятница, 6 января 2017, 02:45
Вице-президент США Джо Байден планирует посетить Украину 15 января.
Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
"Ориентировочная дата визита Байдена в Киев - 15 января", - сказал собеседник.
Других подробностей визита вице-президента США он не сообщил.
Как известно, в ноябре прошлого года на сайте Кабмина появилась новость о предстоящем визите Байдена в Киев. Однако через некоторое время эта информация была удалена с сайта.