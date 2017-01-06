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Гелетей: Ни один факт покушения на Януковича не установлен

Пятница, 6 января 2017, 09:37
Гелетей: Ни один факт покушения на Януковича не установлен

Начальник Управления государственной охраны (УГО) Украины Валерий Гелетей заявляет, что на экс-президента Украины Виктора Януковича не было ни одного факта покушения.

"В рамках проводимого ранее служебного расследования ни один факт покушения установлен не был", - рассказал Гелетей в интервью газете "Сегодня".

"Были опрошены все военнослужащие УГО, которые находились в последних кортежах Януковича и отказались покидать территорию Украины вместе с ним – никто не заявил о каких-то покушениях", - заявил он.

При этом он не исключил, что начальник личной охраны Януковича Константин Кобзарь мог докладывать тому о каких-то якобы покушениях: "Не исключаю. Хорошо зная особенности характера Януковича, его фобии, он (Кобзарь – ред.) немало сделал для нагнетания страха вокруг безопасности шефа, с одной стороны, а с другой – для повышения своего авторитета в глазах охраняемого лица".

Гелетей также проинформировал, что вместе с экс-президентом Украину покинули 15 сотрудников УГО, написав перед этим рапорты об увольнении и сдав служебные удостоверения, табельное оружие и спецтехнику.

Как известно, Янукович заявлял о попытке покушения на него после бегства из Киева в феврале 2014 года. Он заявил, что его кортеж обстреляли. Также он сообщал об обстрелах машин своих соратников, в том числе – тогдашнего спикера Рады Владимира Рыбака. Сам Рыбак это опроверг, назвав абсурдом и ложью.

Интерфакс-Украина

"Украинская правда" в Threads

Темы: Янукович
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