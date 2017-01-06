Сочельник в зоне АТО: 21 обстрел, 2 раненых бойцов

В предрождественскую пору российско-оккупационные войска 21 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции на всех направлениях.



Такие данные по состоянию на 18.00 6 января 2017 года обнародовал пресс-центр штаба АТО.

На мариупольском направлении – из минометов противник вел огонь – по Павлополю, а из гранатометов и стрелкового оружия – по Талаковке, Марьинке, Гнутовом, Водяном, Широкино, Павлополю. По Широкино и Талаковке огонь вели снайперы.



На луганском направлении – по Станице Луганской, Новотошковском и Новозвановке – из гранатометов.



На донецком – из минометов и крупнокалиберных пулеметов – по нашим позициям в районе Луганского и Авдеевки.



В районе Новотошковского двое наших военнослужащих получили ранения.



Всего зафиксирован 21 обстрел, отмечают в штабе.



Украинская правда