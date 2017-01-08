В Донецкой области от обстрела боевиков погибла девушка
Воскресенье, 8 января 2017, 14:24
В Красногоровку доставили труп девушки, предположительно погибшей 5 января в результате минометного обстрела боевиками "ДНР" подконтрольной Украине территории.
Об этом сообщил в воскресенье в Facebook начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.
"Сегодня утром военными в Красногоровку был доставлен труп девушки с осколочным ранением ноги, который был обнаружен еще 5 января на автодороге "Красногоровка - Старомихайловка", - написал он.
По словам Аброськина, тело удалось вывезти только в воскресенье.
"На вид девушке 25 лет, ее личность устанавливается", - добавил он.
Украинская правда