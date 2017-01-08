В Донецкой области от обстрела боевиков погибла девушка

В Красногоровку доставили труп девушки, предположительно погибшей 5 января в результате минометного обстрела боевиками "ДНР" подконтрольной Украине территории.

Об этом сообщил в воскресенье в Facebook начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Сегодня утром военными в Красногоровку был доставлен труп девушки с осколочным ранением ноги, который был обнаружен еще 5 января на автодороге "Красногоровка - Старомихайловка", - написал он.

По словам Аброськина, тело удалось вывезти только в воскресенье.

"На вид девушке 25 лет, ее личность устанавливается", - добавил он.

Украинская правда