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Среди жертв теракта в Багдаде украинцев нет

Воскресенье, 8 января 2017, 17:43

Среди погибших и пострадавших в результате теракта в Багдаде, произошедшего 8 января, украинцев нет.

Об этом в воскресенье сообщили в посольстве Украины в Ираке.

Как известно, террорист-смертник заехал автомобилем на территорию рынка Алват-Джамили на востоке Ирака и взорвал транспортное средство, в результате взрыва по меньшей мере 11 человек погибли, 25 получили ранения.

Позже террорист-смертник взорвал себя на рынке в Багдаде, в результате взрыва погибли по меньшей мере 7 человек, более 10 получили ранения.

Украинская правда 

Темы: терактМИДИрак
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