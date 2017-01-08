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В воскресенье боевики 28 раз обстреляли силы АТО, 3 бойцов ранены

Воскресенье, 8 января 2017, 17:54
В воскресенье боевики 28 раз обстреляли силы АТО, 3 бойцов ранены

По состоянию на 18:00 8 января в зоне проведения АТО состоялось 28 обстрелов со стороны боевиков, трое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом говорится в сообщении штаба АТО.

В частности, на Мариупольском направлении из 122-мм артиллерии боевики обстреливали Широкино, из минометов различных калибров вели огонь по Гнутово, Троицкому, Водяномуу и Широкино.

"По Широкино и Марьинке огонь вели БМП противника. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Павлополь, Гнутово, Широкино. По Талаковке огонь вел танк", - сообщили в штабе.

На Луганском направлении из 82-мм минометов обстреляли Троицкое, также стрелял снайпер, из крупнокалиберных пулеметов обстреляли Новозвановку. 

На Донецком направлении из 82-мм минометов оккупанты вели огонь по Авдеевке и Луганскому, из гранатометов и стрелкового оружия - по Зайцевому и Авдеевке. По Луганскому огонь вела БМП противника.

Ранее в штабе АТО сообщили, что за прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, шестеро получили ранения. За минувшие сутки боевики вели огонь по силам АТО 72 раза.

Украинская правда

Темы: АТОДонбассМинские соглашенияжертвы
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