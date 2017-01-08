Штаб: С тремя военными на линии разграничения пропала связь

В зоне проведения АТО трое военнослужащих не вернулись в место расположения подразделения, выполняющего задачи возле линии разграничения.

Об этом вечером 8 января сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"8 января трое военнослужащих одной из воинских частей, которая выполняет задачи возле линии разграничения, не вернулись в место расположения подразделения. В настоящее время связь с ними отсутствует", - говорится в сообщении штаба.

В пресс-центре добавили, что обстоятельства события выясняются.

Украинская правда