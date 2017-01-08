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Сирийские войска возобновили боевые действия неподалеку от Дамаска

Воскресенье, 8 января 2017, 23:38

Сирийские правительственные войска начали наступление в районах неподалеку Дамаска для восстановления контроля над источниками воды, захваченными в конце декабря повстанцами.

Об этом пишет DW.com.

Операция начата утром в воскресенье, 8 января. Между тем Сирийский центр мониторинга прав человека заявляет, что боевые действия и авиаудары возобновились в долине Вади Барада.

Обеспечение водой столицы Сирии, по данным ООН, было нарушено 22 декабря 2016. Долина реки Барада, где находятся источники водоснабжения столице Сирии - Дамаска, контролируется сирийскими повстанцами. Правительство обвиняет в проблемах с водоснабжением именно их, однако повстанцы утверждают, что водопровод был поврежден вследствие обстрелов со стороны правительственных войск.

1 января военные возобновили авиаудары по долине Вади Барада, что привело к переселению из долины сотен людей. В ООН прекращение водоснабжения в Дамаск назвали военным преступлением и оценили количество человек, страдающих от него, в около 5,5 миллиона человек.

Перемирие, установленное в Сирии при поддержке Турции и России 30 декабря, постоянно нарушается. Наблюдатели заявляют об ожесточенных боях южнее Дамаска, а также о взрыве начиненного взрывчаткой автомобиля на военном блок-посту на Голанских высотах. В результате взрыва погибли восемь человек.

Темы: Сирия
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