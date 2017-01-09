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В ЕК сообщили о росте количества кибератак на их серверы

Понедельник, 9 января 2017, 02:25

Количество попыток взлома серверов Европейской комиссии возросло в 2016 году на 20% и достигло 110.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированный источник, пишет Укринформ.

По словам источника, 80% кибератак на серверы Еврокомиссии причинили тот или иной ущерб, однако системы защиты конфиденциальных данных сработали.

Еврокомиссия отреагировала на это усилением мер безопасности и расширением сотрудничества в области кибербезопасности с НАТО. В Еврокомиссии отказываются комментировать вероятные источники атак.

Со своей стороны источник в структуре НАТО отмечает, что в 2016 году количество кибератак на системы Альянса не увеличилось, однако они стали сильнее и сложнее.

Темы: ЕврокомиссияхакерыНАТО
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