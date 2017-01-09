Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Конгрессмены призвали Трампа быть трезвомыслящим насчет России

Понедельник, 9 января 2017, 02:40

Конгрессмены демократы и республиканцы в комитете по разведке в Палате представителей США поставили под сомнение, сможет ли Россия стать союзником Соединенных Штатов, как это считает избранный президент Дональд Трамп.

Об этом пишет Радио Свобода.

Республиканец Девин Нуньес, председатель комитета, сказал на телеканале Fox News Sunday, что хотел бы видеть дружбу США и России, но не знает, возможно ли это.

Конгрессмен-демократ Адам Шифф заявил на CNN, что было бы замечательно, если бы Россия могла стать союзником США, но "это нереалистично, и мы должны быть ясными и трезвыми насчет намерений русских".

7 января в своем твиттере Трамп отметил, что развивать добрые связи с Россией – это хорошо, а не плохо. Только дураки, по словам Трампа, могут думать, что это плохо. В мире много проблем, некоторые из них можно решить совместно с Россией. Когда я стану президентом, Россия будет уважать США больше, чем она это делает теперь.

Темы: СШАТрампРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
США
Блинкен советует Пригожину волноваться за свою безопасность
В Сенате США предложили поддержать скорейшее вступление Украины в НАТО
Суд над Трампом по секретным документам начнут в разгар президентской кампании
Последние новости
03:35
Из-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
Все новости...
Реклама: