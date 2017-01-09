Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Азаров планирует доказывать «госпереворот» в международных судах

Понедельник, 9 января 2017, 03:25

Беглый бывший премьер-министр Украины Николай Азаров будет обращаться в международные суды после объявления московским судом событий 2014 года в Украине государственным переворотом.

Об этом он заявил российскому изданию "Известия".

Сообщается, что разбирательства в московском суде были инициированы так называемым "Комитетом спасения Украины". Как заявил Азаров, решение московского суда имеет большое значение и позволит обратиться в международные инстанции.

"Мы обязательно будем предпринимать дальнейшие шаги. Сейчас мы планируем обратиться в международные суды и представить все те данные, которые рассмотрены в Москве в качестве исходных материалов. Это свидетельские показания, большой пласт документов. Мы надеемся также, что украинские суды, хотя они нам изначально и отказали, под напором имеющихся доказательств будут вынуждены принять к рассмотрению наши иски", - сказал он.

Азаров также считает возможным создание "правительства в изгнании", если сложатся необходимые предпосылки.

По его словам это произойдет, когда власть в Украине "не сможет осуществлять свои функции, а народ потребует альтернативной власти".

Как сообщалось, Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск экс-депутата Верховной Рады Владимира Олийныка о признании смены власти в Украине в 2014 году государственным переворотом.

Как известно, в июле 2015 года экс-премьер-беглец Николай Азаров решил основать "Комитет спасения Украины", который будет его "правительством в изгнании".

В ходе презентации "Комитета" представили "альтернативного кандидата в президенты", которым стал регионал Владимир Олийнык.

Сам Азаров стал "альтернативным премьером". Заниматься экономикой у Азарова будет экс-нардеп Игорь Марков, которого во времена премьерства Азарова лишили мандата и посадили в тюрьму. Информационную поддержку отдали в руки шоумена-сепратиста Юрия Кота. "Спасать Украину" вместе с Азаровым будут и другие "выдающиеся деятели" сепаратистского движения, как то Олег Царев.

В августе ГПУ завела уголовное дело по факту заявлений "Комитета спасения Украины".

Темы: АзаровРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Азаров
"Харьковские соглашения": расследование госизмены Януковича и Азарова завершено
Из Академии наук выгнали ученых из РФ и Азарова
Суд разрешил спецрасследование против Азарова за "Харьковские соглашения"
Последние новости
03:35
Из-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
Все новости...
Реклама: