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АТО: 51 обстрел, под огонь артиллерии попали Широкино и Луганское

Понедельник, 9 января 2017, 06:25

За прошедшие сутки, 8 января, террористы, используя запрещенные минскими соглашениями артиллерию и минометы, 51 раз открывали огонь по позициям ВСУ на всех направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии российско-оккупационные войска обстреливали Широкино. Из 120 и 82-миллиметровых минометов они вели огонь по Марьинке, Гнутовому, Троицкому, Водяному, Талаковке, и Широкиному. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Павлополь, Красногоровку, Гнутово, Широкино. По Марьинке огонь вела БМП противника, а по Талаковке - танк.

На Луганском - из минометов различных калибров обстреляли Троицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия - Новозвановку, Лопаскино и Станицу Луганскую. По Троицкому стрелял снайпер.

На Донецком направлении - из 122 миллиметровой артиллерии боевики били по Луганскому. Из 82 миллиметровых минометов - по Авдеевке, Майорску и Луганскому. А из гранатометов и стрелкового оружия - по Луганскому, Зайцевому и Авдеевке. По Луганском огонь вела БМП противника.

Как сообщалось, 8 января были ранены трое военнослужащих ВСУ, еще трое военнослужащих одной из воинских частей, которая выполняет задачи вблизи линии разграничения не вернулись к месту расположения подразделения. По состоянию на вечер 8 января связь с ними отсутствовала.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассАТОбоевые действия
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