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Из-за непогоды остаются без света 5 населенных пунктов, заторов нет

Понедельник, 9 января 2017, 08:39

По состоянию на 8:00 понедельника в результате неблагоприятных погодных условий (снег, метель, порывы ветра) остаются обесточенными 5 населенных пунктов в двух областях.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в Одесской области обесточены 4 населенных пункта (2 из них - частично), в Херсонской - 1 н.п.

Автомобильных заторов в результате осложнения погодных условий на территории страны нет. Граждан, которые получили обморожения во время заторов нет.

В с. Деловое Раховского района Закарпатской области 8 января произошел сход снежной лавины на дорогу местного значения. Жертв, пострадавших и заблокированных автомобилей нет. Дорога расчищена, проезд обеспечен.

Остаются ограничения движения транспорта в 4 областях (Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской и Одесской).

Прогнозируется в центральных областях снег, в восточных - снег с дождем. В западных областях снег, местами метель. Температура воздуха 7-12 градусов мороза.

Украинская правда

Темы: погода
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