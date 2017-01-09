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СБУ: боевики получали соцвыплаты из бюджета Украины

Понедельник, 9 января 2017, 11:14

Служба безопасности Украины обнаружила в районе проведения АТО получение боевиками социальных выплат из государственного бюджета.

Как сообщает пресс-служба СБУ, оперативники установили, что более 800 граждан Украины получают социальные выплаты из государственного бюджета на территории Станично-Луганского района, хотя постоянно проживают на временно оккупированных территориях.

В связи с этим руководство райгосадминистрации приняло решение о приостановлении таких выплат, в результате чего экономия средств государственного бюджета составила около 4 миллионов гривен.

Украинская правда

Темы: СБУАТО
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