СБУ: боевики получали соцвыплаты из бюджета Украины

Служба безопасности Украины обнаружила в районе проведения АТО получение боевиками социальных выплат из государственного бюджета.

Как сообщает пресс-служба СБУ, оперативники установили, что более 800 граждан Украины получают социальные выплаты из государственного бюджета на территории Станично-Луганского района, хотя постоянно проживают на временно оккупированных территориях.

В связи с этим руководство райгосадминистрации приняло решение о приостановлении таких выплат, в результате чего экономия средств государственного бюджета составила около 4 миллионов гривен.

Украинская правда