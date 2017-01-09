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Турция не будет пересматривать позицию по Украине и Грузии в угоду России

Понедельник, 9 января 2017, 13:24
Турция не будет пересматривать позицию по Украине и Грузии в угоду России

Сотрудничество с Россией важно для Турции, но оно не предполагает пересмотра позиции Анкары по конфликтам в Украине и Грузии.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на IX Конференции послов в Анкаре, сообщает турецкое агентство "Анадолу".

"Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии. Мы не признаем аннексию земель Украины", - подчеркнул Чавушоглу.

При этом министр акцентировал внимание на взаимодействии с Россией по сирийскому вопросу.

По его словам, на сегодняшний день в Турции находятся 2,8 миллиона сирийских беженцев, на поддержку которых Анкара направила миллиарды долларов. При этом Анкара предпринимает шаги по ликвидации угрозы терроризма с сирийской территории, отметил Чавушоглу.

"Турция продолжит активно поддерживать территориальную и политическую целостность Сирии", - подчеркнул министр.

Вместе с тем, Чавушоглу назвал гибель посла РФ в Анкаре общей потерей и болью народов Турции и России.

Касаясь отношений с США, Чавушоглу выразил надежду на то, что Соединенные Штаты не повторят ряд ранее допущенных ошибок.

"Во-первых, мы надеемся, что США экстрадируют в Турцию главаря FETÖ Фетуллаха Гюлена и других главарей этого террористического течения, а, во-вторых, положат конец сотрудничеству с YPG (боевое крыло PYD - ответвление PKK в Сирии)", - сказал министр.

Касаясь взаимоотношений с Европейским союзом, Чавушоглу отметил, что без участия Анкары любые шаги ЕС будут неполными.

По его словам, позиция ЕС оказала негативное влияние на урегулирование кипрского конфликта. "Нельзя было принимать в состав Евросоюза лишь одну из общин острова. Данный шаг сказался на урегулировании конфликта", - отметил министр.

Темы: ТурцияРосcия
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