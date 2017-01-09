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В Кремле "устали" от обвинений разведки США

Понедельник, 9 января 2017, 14:30

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявляет, что рассекреченная часть доклада о хакерских атаках на США не содержит доказательств причастности к этому России.

"У нас наблюдается серьезная усталость от этих обвинений", - сказал он журналистам в понедельник, сообщает "Интерфакс".

"С нашей точки зрения, по-прежнему звучат абсолютно ничем не подкрепленные голословные обвинения на достаточно любительском, эмоциональном уровне, который вряд ли, наверное, применим к высокопрофессиональной работе реально высококлассных спецслужб", - добавил Песков.

Он отметил, что в Кремле по-прежнему не знают, какими реальными данными оперируют создатели этого доклада.

"Мы понимаем, что наши американские коллеги в разные этапы своей истории проходили такие этапы "охоты на ведьм". Мы помним такие периоды истории, мы знаем, что потом они сменяются более трезвыми специалистами, более трезвыми подходами, ориентированными все-таки на диалог, а не эмоциональные припадки", - добавил Песков.

Отвечая на вопрос, изучал ли Владимир Путин рассекреченный доклад, пресс-секретарь главы государства ответил: "Это было доступно, я не могу сказать, насколько детально (Путин его изучил). Но в этом отчете ничего нет, что стоило бы детально читать".

Как сообщалось, 6 января американская разведка рассекретила доклад, в котором говорилось, что Путин распорядился организовать в 2016 году "кампанию влияния", направленную на выборы президента США с целью подрыва демократического процесса и порочащую кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Темы: СШАРосcияПутин
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