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День в АТО: 27 обстрелов, 2 бойцов ранены, боевики применили "Град"

Понедельник, 9 января 2017, 18:15
День в АТО: 27 обстрелов, 2 бойцов ранены, боевики применили Град

9 января  в зоне проведения АТО зафиксировано 27 обстрелов, двое военнослужащих получили ранения, на Луганском направлении в районе н.п. Сизое боевики применили БМ-21 "Град".

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО. 

По данным штаба, на Мариупольском направлении из 82-мм минометов оккупанты обстреливали Водяное, из гранатометов и стрелкового оружия - Марьинку, Широкино, Чермалык, Павлополь, по Широкино огонь вела БМП противника.

На Донецком направлении из минометов различных калибров боевики обстреливали Зайцево, Авдеевку и Луганское, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по Авдеевке и Опытному.

"Из минометов неоднократно вели огонь по Троицкому, также вел огонь снайпер, из гранатометов и противотанковых управляемых ракетных комплексов - по Новозванивке", - сообщили в штабе.

Украинская правда 

Темы: АТОДонбассМинские соглашения
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