Зять Трампа станет его старшим советником - СМИ

Зять новоизбранного президента США Дональда Трампа - Джаред Кушнер, бизнесмен, владелец девелоперской компании и газеты New York Observer - станет старшим советником президента.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на информацию от представителя переходной команды Трампа.

Ожидается, что Кушнер, который женат на Иванке Трамп, станет старшим советником Трампа после его инаугурации 20 января.

Как отмечает NBC, в связи с тем, что Кушнер планирует занять должность в новой администрации, он делает определенные шаги, чтобы дистанцироваться от своего девелоперского бизнеса в Нью-Йорке.

"Кушнер должен преодолеть ряд препятствий, прежде чем займет какую-либо должность в Вашингтоне, в частности, аргументировать, почему федеральный "анти-кумовской" закон, запрещающий назначение родственников на государственные должности, не касается самого Кушнера, а также устранить потенциальные конфликты интересов между семейной многомиллиардной империей недвижимости и государственными обязанностями", - отмечает издание.

По сообщению The New York Times, которое ссылается на пресс-секретаря Кушнера, если он войдет в администрации, он также должен будет избавиться от доли во владении небоскреба Fifth Avenue Tower, о реконструкции которого он договорился с Insurance Group Anbang - гигантом недвижимости, который имеет тесные связи с китайским правительством.

В декабре стало известно, что еще летом новоизбранный президент США Дональд Трамп продал все акции, которые ему принадлежали. "Портфель акций" нового президента США включал акции Apple Inc, Microsoft Corp, JPMorgan Chase & Co и множество других.

В конце ноября Трамп заявил, что уйдет из бизнеса, о чем объявит на пресс-конференции 15 декабря. Позже мероприятие было перенесно. Ожидается, что Трамп обнародует планы относительно собственного бизнеса во время пресс-конференции в среду, 11 января.

Украинская правда