Лутковская обеспокоена судьбой подзащитных Курбединова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская обеспокоена соблюдением прав на защиту тех, кого защищал задержанный в оккупированном Крыму адвокат Эмиль Курбединов.

Об этом она сказала в ходе интернет-конференции в среду, передает "Интерфакс-Украина".



"Что касается сегодняшней ситуации с адвокатом Эмилем Курбединовым… Я обратилась еще 30 января к омбудсмену России Татьяне Москальковой, поскольку меня беспокоит, как же теперь будет реализовано право на защиту тех, кого защищал Эмиль", – сказала она.

В то же время секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что задержание Курбединова означает, что его подзащитных нарочно хотят лишить защиты.



"Российские власти и ее спецслужбы с целью запугивания несогласных с оккупацией Крыма демонстративно нарушают базовые правовые принципы, закрепленные в международном праве и Конституции самой России: право на защиту и невозможность обратного действия во времени юридической ответственности", – написал он у себя в Facebook.



"Но каждой диктатуре приходит конец, и когда это произойдет, ее идеологам и исполнителям преступных приказов не помогут ни "газовые" деньги, ни террор, ни запугивания", – подчеркнул Турчинов.

Как сообщалось, 26 января силовики, представившиеся сотрудниками центра "Э" МВД оккупированного Крыма, задержали Курбединова, провели обыски у него в офисе и по месту жительства, где зарегистрирована адвокатская коллегия.

Из помещения суда Курбединова увели под охраной, арестовав на 10 суток.

ФСБ России обвиняет его в экстремизме.

Украина пожалуется на арест Курбединова в ОБСЕ.

Эмиль Курбединов является защитником в нескольких резонансных делах, открытых российскими властями оккупированного Крыма против общественных активистов.

Он защищает нескольких задержанных по делу "Хизб-ут-Тахрир", "делу 26 февраля" заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и журналиста Николая Семену.