Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Захваченный у Авдеевки боевик: Я получил приказ взять промзону

Среда, 1 февраля 2017, 13:58

Боевик, которого силы АТО захватили 29 января во время боев возле Авдеевки, заявил, что получил приказ захватить авдеевскую промышленную зону от своих главарей.

Об этом свидетельствует видеозапись допроса пленного боевика, обнародованная 1 февраля Службой безопасности.



Террорист по прозвищу "Голова" в 2014 году присоединился к бандформирования "Восток", в 2016 году перешел в другую вооруженную группировку т.н. "ДНР".

Он рассказал, что в авдеевскую промзону попал 27 декабря 2016 года в составе группы из 7 человек. Задачи получал от командира взвода с позывным "Слон".

"29 января 2017 года моим руководством была поставлена задача перейти в наступление с целью захвата авдеевской промзоны. В результате боя мы понесли большие потери, вынуждены были отступать", – рассказывает боевик.

"Во время отступления получил осколочное ранение в голову и руку. Был взят в плен военнослужащими Вооруженных сил Украины. Воевал за "ДНР", потому что нужны были деньги", – заявил он.

Как известно, обострение в авдеевской промзоне началось 29 января утром и продолжается до сих пор.

По данным сил АТО, рано утром боевики начали обстрелы, а затем штурм позиций сил АТО. После отражения атаки, они попытались повторить наступление еще раз в районе 13 часов, однако вновь потерпели поражение.

Боевики утверждают, что обстрелы начали украинские военные.

Обе стороны понесли значительные потери.

Был уничтожен инициатор атаки Грек А.В., "комбат" так называемого батальона "Восток" (1 батальон 11 полка оккупационных войск РФ).

Силы АТО задержали трех раненых боевиков, когда силы АТО вступили в бой с ДРГ противника. Двое боевиков погибли от ран. Одного передали в СБУ. Сообщалось, что задержанный дает показания.

Украинская правда

Темы: АвдеевкаСБУтерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Авдеевка
Россияне пытались наступать на 4 направлениях, но безуспешно − Генштаб
Россияне ударили ракетами по Авдеевке: попали в многоэтажку, 2 раненых
Россияне 12 раз массированно обстреляли центр Авдеевки
Последние новости
03:35
Из-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
Все новости...
Реклама: