Захваченный у Авдеевки боевик: Я получил приказ взять промзону

Боевик, которого силы АТО захватили 29 января во время боев возле Авдеевки, заявил, что получил приказ захватить авдеевскую промышленную зону от своих главарей.



Об этом свидетельствует видеозапись допроса пленного боевика, обнародованная 1 февраля Службой безопасности.





Террорист по прозвищу "Голова" в 2014 году присоединился к бандформирования "Восток", в 2016 году перешел в другую вооруженную группировку т.н. "ДНР".



Он рассказал, что в авдеевскую промзону попал 27 декабря 2016 года в составе группы из 7 человек. Задачи получал от командира взвода с позывным "Слон".



"29 января 2017 года моим руководством была поставлена задача перейти в наступление с целью захвата авдеевской промзоны. В результате боя мы понесли большие потери, вынуждены были отступать", – рассказывает боевик.

"Во время отступления получил осколочное ранение в голову и руку. Был взят в плен военнослужащими Вооруженных сил Украины. Воевал за "ДНР", потому что нужны были деньги", – заявил он.

Как известно, обострение в авдеевской промзоне началось 29 января утром и продолжается до сих пор.

По данным сил АТО, рано утром боевики начали обстрелы, а затем штурм позиций сил АТО. После отражения атаки, они попытались повторить наступление еще раз в районе 13 часов, однако вновь потерпели поражение.

Боевики утверждают, что обстрелы начали украинские военные.

Обе стороны понесли значительные потери.

Был уничтожен инициатор атаки Грек А.В., "комбат" так называемого батальона "Восток" (1 батальон 11 полка оккупационных войск РФ).

Силы АТО задержали трех раненых боевиков, когда силы АТО вступили в бой с ДРГ противника. Двое боевиков погибли от ран. Одного передали в СБУ. Сообщалось, что задержанный дает показания.

Украинская правда