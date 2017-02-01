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В ПАСЕ призвали боевиков прекратить обстрелы Авдеевки

Среда, 1 февраля 2017, 14:36

Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по событиям в Украине Хорди Шукла и Аксель Фишер обратились к террористам ОРДО с призывом прекратить атаки на Авдеевку.

Об этом говорится в их совместном заявлении, обнародованном на сайте ПАСЕ.

"Мы призываем пророссийских сепаратистов немедленно прекратить наступление на Авдеевку и обстрелы гражданских жилых районов, которые могут привести к гуманитарной катастрофе и необходимости эвакуации гражданского населения", - заявили они.

Докладчики напомнили о необходимости соблюдения режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения из зоны разведения сторон, что закреплено Минскими договоренностями.

Как сообщалось, обострение в авдеевской промзоне началось в воскресенье 29 января и продолжается до сих пор. По данным сил АТО, рано утром боевики начали обстрелы, а потом штурм позиций сил АТО.

В среду стороны договорились о временном прекращении огня. Сейчас ремонтные бригады пытаются восстановить поврежденную инфраструктуру города.

Евгений Кизилов, УП

Темы: АвдеевкаПАСЕДонбассАТО
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