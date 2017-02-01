Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд в Гааге начнет слушания по иску Украины 6 марта

Среда, 1 февраля 2017, 20:18

Слушания в Международном суде ООН в Гааге по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины пройдут 6-9 марта 2017 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте Международного суда.

"Международный суд - основной судебный орган Организации Объединенных Наций проведет публичные слушания по делу, которое касается ходатайства о Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации), с понедельника, 6 марта, по четверг, 9 марта 2017 года, во Дворце мира в Гааге", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что слушания будут касаться требований для индикации предварительных мер, внесенных на рассмотрение суда украинской стороной.

Интерфакс-Украина

Темы: суд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
суд
Дубинскому избрали меру пресечения: личное обязательство и электронный браслет
Известному журналисту в Турции объявили приговор СМС-сообщением
Коболев сообщил, что суд обязал его носить электронный браслет еще два месяца
Последние новости
03:35
Из-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
Все новости...
Реклама: