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МВД: С начала эскалации в Авдеевке погиб 1 мирный житель, 8 ранены

Четверг, 2 февраля 2017, 12:50

С начала эскалации конфликта в Авдеевке Донецкой области погиб один человек, ранения получили восемь мирных жителей.

Такие данные сообщает 2 февраля отдел коммуникации полиции в Донецкой области.

 
мвд

"С 29 января по настоящее время в полицию поступили сообщения о том, что погиб один человек, ранены восемь мирных жителей, повреждено 78 зданий, семь из которых – квартиры, 70 – частные дома и магазины", – говорится в сообщении.

 

В МВД отмечают, что окончательная информация будет предоставлена после тщательного документирования всех фактов терактов.

1 февраля сообщалось, что в результате обстрелов Авдеевки погибла 61-летняя женщина.

Как известно, ситуация в Авдеевке резко ухудшилась 29 января.

На третьи сутки трехсторонняя контактная группа договорилась о прекращении огня, допуске специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районы боевых действий на Донбассе и отвода тяжелого вооружения до 5 февраля.

1 февраля боевики частично прекращали огонь в соответствии с договоренностями о режиме "тишины".

2 февраля Донецкая областная военно-гражданская администрация сообщила, что бригада электромонтажников из-за обстрелов до сих пор не смогла выйти в район повреждения линий электропередач для восстановления электроснабжения в Авдеевке.

Украинская правда

Темы: АвдеевкаАТОМВД
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