В прифронтовой Марьинке ранили местную жительницу

В Марьинке Донецкой области получила ранения местная жительница.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции в Донецкой области.



"Ранены женщину, 1961 года рождения. Она получила ранение голени, находясь на ул. Прокофьева (Ленина)", - сказано в сообщении.



Отмечается, что "скорая" около 11:30 повезла пострадавшую в больницу г. Курахово.



Как известно, террористы ОРДО осуществляют обстрелы Марьинка Донецкой области, что привело к возгоранию нескольких домов.



Украинская правда