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ОБСЕ увидела на Луганщине движение более 70 грузовиков боевиков

Пятница, 3 февраля 2017, 10:35

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала передвижение боевиков террористической организации "ЛНР" на грузовиках в нескольких оккупированных населенных пунктах.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

31 января недалеко от подконтрольного "ЛНР" села Комиссаровка (18 км юго-восточнее Луганска) наблюдатели зафиксировали 47 тентованных грузовиков военного типа, направлявшихся на юг автодорогой M04 в сопровождении членов "ЛНР".

Также наблюдатели зафиксировали автоколонну из 11 грузовиков военного типа, которые двигались на северо-восток недалеко от подконтрольного "ЛНР" поселка Белое (22 км к юго-западу от Луганска).

"Позже наблюдатели зафиксировали ту же автоколонну, которая направлялась на юго-восток недалеко от подконтрольного" ЛНР "с. Веселая Тарасовка (17 км к западу от Луганска). Во второй половине дня 31 января СММ видела автоколонну из 16 тентованных транспортных грузовиков военного типа, двигавшихся на юг в Луганске ", - говорится в отчете.

Украинская правда

Темы: ОБСЕ
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