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Аваков не провел обещанный на этой неделе брифинг по Шеремету

Пятница, 3 февраля 2017, 11:00
Аваков не провел обещанный на этой неделе брифинг по Шеремету

Министерство внутренних дел отложило брифинг по делу убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом в комментарии "Украинской правде" 2 февраля сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"Готовится. Начало следующей недели. Предварительно", – сказал Шевченко.

Причин откладывания брифинга спикер МВД не указал.

Как сообщалось, 26 января глава МВД Арсен Аваков заявил, что кроме него и руководителей следственной группы никто не владеет результатами следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Министр обещал провести брифинг по расследованию "на следующей неделе" (30 января – 5 февраля – ред.).

Напомним, 24 января "Украинская правда" направила запрос главе МВД Арсену Авакову в связи с показаниями народного депутата Антона Геращенко.

Как известно, ранее нардеп  заявлял, что, по мнению следователей, убийство Павла Шеремета и покушение на него было реализовано из одного и того же диверсионно-террористического центра на территории РФ.

"Учитывая новые обстоятельства, просим вас взять письменные показания у народного депутата Антона Геращенко по делу об убийстве Павла Шеремета… Каким образом народный депутат Антон Геращенко ознакомился со сведениями досудебного расследование убийства Павла Шеремета? На каком основании ему был предоставлен доступ к материалам дела?", – говорилось в запросе УП министру МВД.

Как известно, одного из руководителей "Украинской правды", теле- и радиожурналиста Павла Шеремета убили в центре Киева 20 июля 2016 года, подложив взрывчатку под автомобиль владельца УП Алены Притулы.

Полиция назвала это терактом, однако ни организаторов, ни исполнителей убийства до сих пор не установили и не задержали – несмотря на выложенное в интернет видео о людях, закладывающих взрывчатку, и обещание полиции обнародовать фотороботы подозреваемых.

21 января 2017 года глава СБУ Василий Грицак заявил, что Служба безопасности упредила в Киеве покушение на народного депутата, позже опубликовали видео.Этим депутатом оказался член фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.

СБУ предупредила Геращенко о подготовке покушения, которое он связывает с работой над проектом "Миротворец", который критиковали за обнародование данных представителей СМИ, получивших аккредитацию на оккупированных территориях Украины.

Украинская правда

Темы: Дело ШереметаМВД
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