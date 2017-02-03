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Кремль надеется, что боевикам на Донбассе хватит оружия

Пятница, 3 февраля 2017, 13:49
Кремль надеется, что боевикам на Донбассе хватит оружия
URA.RU

В Кремле надеются, что российским боевикам на Донбассе хватит боеприпасов для ведения боевых действий с украинской армией.

Об этом журналистам заявил 3 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает УНИАН.

"Я не знаю, мы не занимаемся в Кремле подсчетом боеприпасов. Надеемся, что у них хватит боеприпасов для того, чтобы отвечать на агрессивные действия Вооруженных сил Украины", – сказал Песков, отвечая на вопрос, когда у незаконных вооруженных формирований закончатся боеприпасы.

При этом он подчеркнул, что Россия может предпринимать действия только на "политико-дипломатическом фронте".

Как сообщалось, за последние сутки в зоне АТО зафиксирована максимальная интенсивность ведения огня по украинским позициям за последний год с февраля 2016-го.

За период обострения ситуации в Авдеевке, с 29 января, Вооруженные силы Украины потеряли 10 бойцов, еще 66 военнослужащих получили ранения в результате обстрелов.

В общем боевики совершили около 40 длительных обстрелов украинских позиций и выпустили около 6000 снарядов.

В пятницу Генеральный штаб обнародовал хронологию обострения в зоне АТО в период с 29 января по 3 февраля.

Боевики придерживаются версии, что силы АТО открыли огонь первыми.

Темы: РосcиятерроризмДонбасс
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