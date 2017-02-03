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День в АТО: 2 военных погибли, 5 ранены

Пятница, 3 февраля 2017, 17:27

Пророссийские боевики в пятницу 66 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате чего двое украинских военных погибли, пятеро ранены.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"На Донецком направлении, используя РСЗО БМ-21"Град", оккупанты вели огонь по Галициновке. Из 152 и 122 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов - по Авдеевке, Луганскому, Троицкому. По Пескам и Луганскому неоднократно огонь вели танки", - сказано в сообщении.

Также из "Града", 152 и 122 миллиметровой артиллерии обстреляли Талаковку, из 120 и 82 миллиметровых минометов - Водяное, Красногоровку, Новотроицкое, Лебединское, Павлополь, Широкино, Марьинку, Чермалик, а из гранатометов - Гнутово.

"По Павлополю огонь вел снайпер. По Водяному - БМП, по Чермалыку -  ПТРК, а по Широкино - танк. На Луганском - 152 миллиметровая артиллерия - по Новозвановке, а 120 и 82 миллиметровые минометы - по Троицкому, Попасной и Новозвановке. Гранатометы - по Крымскому ", - сообщили в пресс-центре АТО.

Украинская правда

Темы: АТО
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