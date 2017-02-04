Боевики снова обстреляли из артиллерии Сартану
Суббота, 4 февраля 2017, 00:08
Около 23.00 террористы нанесли артудары по поселку Сартана Кальмиусского района Мариуполя.
Об этом сообщает полиция Донецкой области.
"Сейчас поселок объезжает Сартанская группа быстрого реагирования. Информации о количестве разрушений и жертв среди мирного населения пока нет", - говорится в сообщении.
Половина поселка обесточена. Есть повреждения домов.
Предварительно известно, что снаряды упали примерно в том же районе, что и во время утреннего обстрела.
Как сообщалось, 3 февраля в 5:30 боевики обстреляли Сартану.