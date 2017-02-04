Боевики не пропустили гуманитарную помощь без объяснений

В пятницу боевики не пропустили на оккупированную территорию 4 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом.

Об этом сообщает в субботу Государственная пограничная служба.

"Недавно в КПВВ "Майорское" было оформлено 4 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от благотворительной организации "Человек в беде". Благотворительная организация направляла жителям неконтролируемой территории гигиенические наборы общим весом почти 26 тонн. Однако вчера днем незаконные вооруженные формирования вернули грузовики с гуманитарным грузом без объяснения причин не пропуска", - говорится в сообщении.

Украинская правда