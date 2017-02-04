Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики не пропустили гуманитарную помощь без объяснений

Суббота, 4 февраля 2017, 11:36

В пятницу боевики не пропустили на оккупированную территорию 4 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом.

Об этом сообщает в субботу Государственная пограничная служба.

"Недавно в КПВВ "Майорское" было оформлено 4 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от благотворительной организации "Человек в беде". Благотворительная организация направляла жителям неконтролируемой территории гигиенические наборы общим весом почти 26 тонн. Однако вчера днем незаконные вооруженные формирования вернули грузовики с гуманитарным грузом без объяснения причин не пропуска", - говорится в сообщении.

Украинская правда

Темы: Донбассоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
03:35
Из-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
Все новости...
Реклама: