За прошедшие сутки 3 военных погибли, 8 ранены - Минобороны
Суббота, 4 февраля 2017, 12:13
За минувшие сутки в результате боевых действий трое украинских военных погибли, 8 получили ранения.
Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в субботу.
"Один военнослужащий погиб под Троицким, двое - в районе населенного пункта Галициновка в результате вражеских обстрелов с "Градов", - уточнил он.
Также в районе Галициновки был ранен один военный. Еще двое получили ранения на Светлодарской дуге. Кроме того, по одному военному были ранены в районе позиции Шахта Бутовка, вблизи Песков, недалеко от Чермалыка, в Гнутово, а также в Широкино.
Ранее штаб АТО сообщал о 3 погибших и 7 раненых за минувшие сутки.
Украинская правда