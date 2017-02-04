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За прошедшие сутки 3 военных погибли, 8 ранены - Минобороны

Суббота, 4 февраля 2017, 12:13

За минувшие сутки в результате боевых действий трое украинских военных погибли, 8 получили ранения.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в субботу.

"Один военнослужащий погиб под Троицким, двое - в районе населенного пункта Галициновка в результате вражеских обстрелов с "Градов", - уточнил он.

Также в районе Галициновки был ранен один военный. Еще двое получили ранения на Светлодарской дуге. Кроме того, по одному военному были ранены в районе позиции Шахта Бутовка, вблизи Песков, недалеко от Чермалыка, в Гнутово, а также в Широкино.

Ранее штаб АТО сообщал о 3 погибших и 7 раненых за минувшие сутки.

Украинская правда

Темы: АТО
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