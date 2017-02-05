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Энергоснабжение ДФС восстанавливают под наблюдением СММ ОБСЕ

Воскресенье, 5 февраля 2017, 10:12

Восстановление электроснабжения Донецкой фильтровальной станции проходит под наблюдением СММ ОБСЕ.

Об этом говорится в сообщении миссии в Twitter.

"Патруль СММ ОБСЕ прибыл с Хугом (заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг - УП) к Донецкой фильтровальной станции. Готовые способствовать процессу ремонта", - отметили в миссии.

Позже там добавили, что ремонтная бригада прибыла на место повреждения и призвали не нарушать режим прекращения огня.

Как известно, по вине боевиков уже несколько дней не могут быть проведены работы по восстановлению энергоснабжения в Авдеевку. Изо дня в день российская сторона СЦКК дает гарантии прекращения огня в дневное время, однако затем боевики их нарушают.

Так, в субботу боевики обстреляли украинских электриков, которые проводили ремонтные работы по восстановлению электроснабжения в Авдеевки и Донецкой фильтровальной станции.

В субботу вечером глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что российская сторона в СЦКК снова дала гарантии прекращения огня в Авдеевке на воскресенье. Он отметил, что утром в воскресенье ремонтные бригады начнут восстановительные работы.

Украинская правда

Темы: АвдеевкаОБСЕ
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