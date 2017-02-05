Энергоснабжение ДФС восстанавливают под наблюдением СММ ОБСЕ
Восстановление электроснабжения Донецкой фильтровальной станции проходит под наблюдением СММ ОБСЕ.
Об этом говорится в сообщении миссии в Twitter.
The #OSCE SMM patrol with Hug arrived at Donetsk water filtration station. Standing ready to facilitate repair process— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) February 5, 2017
"Патруль СММ ОБСЕ прибыл с Хугом (заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг - УП) к Донецкой фильтровальной станции. Готовые способствовать процессу ремонта", - отметили в миссии.
Позже там добавили, что ремонтная бригада прибыла на место повреждения и призвали не нарушать режим прекращения огня.
#DFS: Repair crew arrived at the damage site. No more ceasefire violations now!— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) February 5, 2017
Как известно, по вине боевиков уже несколько дней не могут быть проведены работы по восстановлению энергоснабжения в Авдеевку. Изо дня в день российская сторона СЦКК дает гарантии прекращения огня в дневное время, однако затем боевики их нарушают.
#DFS: Finally (!) repair works started. The SMM continues to facilitate localized ceasefire together with the JCCC. It must hold pic.twitter.com/ziIi4U152Y— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) February 5, 2017
Так, в субботу боевики обстреляли украинских электриков, которые проводили ремонтные работы по восстановлению электроснабжения в Авдеевки и Донецкой фильтровальной станции.
В субботу вечером глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что российская сторона в СЦКК снова дала гарантии прекращения огня в Авдеевке на воскресенье. Он отметил, что утром в воскресенье ремонтные бригады начнут восстановительные работы.
Украинская правда