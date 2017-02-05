Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Суд отклонил апелляцию правительства США на приостановку антимиграционного указа

Воскресенье, 5 февраля 2017, 11:45

Федеральный апелляционный суд рано утром в воскресенье отклонил просьбу Министерства юстиции немедленно восстановить действие подписанного президентом Дональдом Трампом указа, запрещающего выдачу виз жителям семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Об этом сообщает Agence France Press.

Апелляционный суд постановил, что Минюсту США дан крайний срок до понедельника для подачи ответа истца на возражения ответчика по иску.

Ранее министерство юстиции США оспорило решение федерального суда в Сиэтле, который приостановил действие подписанного президентом Дональдом Трампом указа, запрещающего выдачу виз жителям семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Напомним, что Федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) приостановил действие указа.

Действие указа приостановлено по всей стране до тех пор, пока не будет рассмотрен иск, поданный в этот суд местной прокуратурой. В исковом заявлении требуется признать основные положения указа неконституционным и отменить его.

После этого Трамп в своем Twitter написал, что восстановит действие указа о запрете въезда в США гражданам семи стран, который был временно остановлен Федеральным судом в Сиэтле.

Европейская правда

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
США
В Госдепе США ожидают возвращения экспорта украинского зерна к "довоенным показателям"
Россия пытается создать долговременное ИПСО в США и Европе - NYT
В США разбился военный самолет F-18
Последние новости
03:35
Из-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
Все новости...
Реклама: