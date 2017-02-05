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Польские журналисты требуют от РФ освободить Сущенко

Воскресенье, 5 февраля 2017, 11:49

Совет Ассоциации польских журналистов призвал власти РФ отменить обвинения против украинского журналиста Романа Сущенко и принять меры для его немедленного освобождения.

Об этом говорится в заявлении Ассоциации, пишет Onet.wiadomosci.

В Ассоциации напомнили, что Сущенко был задержан в Москве по подозрению в шпионаже и находится в российском заключении с 30 сентября 2016 года. 

"Журналисту не позволили встретиться с семьей и с православным священником. Он не может читать украинскую прессу, несмотря на то, что это не противоречит правилам содержания под стражей .... Кроме того в конце января срок содержания Сущенко под стражей продлен до конца апреля 2017 года", - говорится в заявлении Ассоциации польских журналистов.

Как известно, в ФСБ России заявили, что украинский журналист национального информагентства "Укринформ" Роман Сущенко, который является собственным корреспондентом во Франции с 2010 года, является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ГУР МОУ опровергли это заявление, в том числе официально, заявив, что она не соответствует действительности.

Сущенко задержали 30 сентября в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже".

Темы: СущенкоРосcияСМИ
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